Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Фейеноорд» забил пять голов в ворота «Виллема II»

14 Февраля 2021, 18:32,

В двадцать втором туре чемпионата Голландии «Фейеноорд» на своем поле принимал одного из главных аутсайдеров «Виллем II».

Гости имели несколько шансов в первом тайме, но пропустили на 45-й минуте, забитым голом отметился Торнстра. Вторая половина началась для «Виллема II» отвратительно, на 49-й и 52-й минутах по голу на свой счёт записали Линссен и Синистерра – это полностью сломало гостей. На 63-й минуте Бергей забил четвертый мяч в ворота «Виллема II», точку в матче в самой концовке поставил Кёкчу.

«Фейеноорд» по итогам тура остался на пятом месте в турнирной таблице, а «Виллем II» с тринадцатью очками расположился на шестнадцатой строчке.  Протокол игры

 
Фейеноорд 5:0 Виллем II
(1:0) Тоорнстра Йенс 45'    
(2:0) Линссен Брайан 49'    
(3:0) Синистерра Луис 52'    
(4:0) Бергёйс Стивен 63'    
(5:0) Кекджу Оркун 83'    
Бейло Юстин Гертрейда Лютсхарел   67' (Ниукоп Барт (   67') Боттегин Эрик Сенеси Маркос Маласиа Тирелл Тоорнстра Йенс Фер Лерой   67' (Кекджу Оркун (   67') Димерс Марк   6'   79' (Боженик Роберт (   79') Бергёйс Стивен Линссен Брайан   79' (Йоргенсен Николай (   79') Хапс Ридгесиано   46' (Синистерра Луис (   46')
Запасные: Марсман Ник Эль-Бушатауи Ашраф Тен Хове Рамон Спайич Урош Пратто Лукас Конте Кристиан
Мурич Ариянет Овюсу Лерой Ван Бик Свен   66' (Питерс Йорденс (   66') Хольмен Себастьян Кён Деррик   74' (Ian Smeulers (   74') Нуннели Че Спиерингс Уэсли Селахи Линдон Кёлерт Матс   55' (Ромени Оле (   55') Павлидис Вангелис Вридт Квази   55' (Ндайишимий Майк (   55'   90')
Запасные: Ван Ден Берг Коннор Зюйдервейк Рик Шипперс Винсент Саглам Геркем Ван дер Хейден Ян-Ари Брондел Йорн
14 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фейеноорд, Виллем II
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов