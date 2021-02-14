«Фейеноорд» забил пять голов в ворота «Виллема II»

В двадцать втором туре чемпионата Голландии «Фейеноорд» на своем поле принимал одного из главных аутсайдеров «Виллем II».

Гости имели несколько шансов в первом тайме, но пропустили на 45-й минуте, забитым голом отметился Торнстра. Вторая половина началась для «Виллема II» отвратительно, на 49-й и 52-й минутах по голу на свой счёт записали Линссен и Синистерра – это полностью сломало гостей. На 63-й минуте Бергей забил четвертый мяч в ворота «Виллема II», точку в матче в самой концовке поставил Кёкчу.

«Фейеноорд» по итогам тура остался на пятом месте в турнирной таблице, а «Виллем II» с тринадцатью очками расположился на шестнадцатой строчке. Протокол игры