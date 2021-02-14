«Фейеноорд» забил пять голов в ворота «Виллема II»

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14 Февраля 2021, 18:32,
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В двадцать втором туре чемпионата Голландии «Фейеноорд» на своем поле принимал одного из главных аутсайдеров «Виллем II».
Гости имели несколько шансов в первом тайме, но пропустили на 45-й минуте, забитым голом отметился Торнстра. Вторая половина началась для «Виллема II» отвратительно, на 49-й и 52-й минутах по голу на свой счёт записали Линссен и Синистерра – это полностью сломало гостей. На 63-й минуте Бергей забил четвертый мяч в ворота «Виллема II», точку в матче в самой концовке поставил Кёкчу.
«Фейеноорд» по итогам тура остался на пятом месте в турнирной таблице, а «Виллем II» с тринадцатью очками расположился на шестнадцатой строчке. Протокол игры
|(1:0) Тоорнстра Йенс 45'
|(2:0) Линссен Брайан 49'
|(3:0) Синистерра Луис 52'
|(4:0) Бергёйс Стивен 63'
|(5:0) Кекджу Оркун 83'
Бейло Юстин • Гертрейда Лютсхарел 67' ( Ниукоп Барт ( 67') • Боттегин Эрик • Сенеси Маркос • Маласиа Тирелл • Тоорнстра Йенс • Фер Лерой 67' ( Кекджу Оркун ( 67') • Димерс Марк 6' 79' ( Боженик Роберт ( 79') • Бергёйс Стивен • Линссен Брайан 79' ( Йоргенсен Николай ( 79') • Хапс Ридгесиано 46' ( Синистерра Луис ( 46')
Запасные: Марсман Ник • Эль-Бушатауи Ашраф • Тен Хове Рамон • Спайич Урош • Пратто Лукас • Конте Кристиан
Мурич Ариянет • Овюсу Лерой • Ван Бик Свен 66' ( Питерс Йорденс ( 66') • Хольмен Себастьян • Кён Деррик 74' ( Ian Smeulers ( 74') • Нуннели Че • Спиерингс Уэсли • Селахи Линдон • Кёлерт Матс 55' ( Ромени Оле ( 55') • Павлидис Вангелис • Вридт Квази 55' ( Ндайишимий Майк ( 55' ) 90'
Запасные: Ван Ден Берг Коннор • Зюйдервейк Рик • Шипперс Винсент • Саглам Геркем • Ван дер Хейден Ян-Ари • Брондел Йорн
14 февраля. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Фейеноорд, Виллем II