Шоне перешёл в «Херенвен», в январе он расторг контракт с «Дженоа»

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12 Февраля 2021, 20:45,
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Полузащитник Лассе Шоне стал игроком «Херенвена», сообщает пресс-служба клуба.
Контракт 34-летнего датчанина с «Херенвеном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Последним клубом Шоне был «Дженоа», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в самом начале январе.
Стоит отметить, что Шоне уже выступал за «Херенвен» с 2002 по 2006 год, за это время он не сыграл ни одного матча за клуб, выступая за команды разных возрастов.
После двадцати одного тура «Херенвен» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на двадцать одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Херенвен, Лассе Шоне