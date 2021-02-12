Шоне перешёл в «Херенвен», в январе он расторг контракт с «Дженоа»

Полузащитник Лассе Шоне стал игроком «Херенвена», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 34-летнего датчанина с «Херенвеном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Последним клубом Шоне был «Дженоа», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в самом начале январе.

Стоит отметить, что Шоне уже выступал за «Херенвен» с 2002 по 2006 год, за это время он не сыграл ни одного матча за клуб, выступая за команды разных возрастов.

После двадцати одного тура «Херенвен» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на двадцать одно очко.