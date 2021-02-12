Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Шоне перешёл в «Херенвен», в январе он расторг контракт с «Дженоа»

12 Февраля 2021, 20:45,

Полузащитник Лассе Шоне стал игроком «Херенвена», сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 34-летнего датчанина с «Херенвеном» рассчитан до конца нынешнего сезона. Последним клубом Шоне был «Дженоа», стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в самом начале январе.

Стоит отметить, что Шоне уже выступал за «Херенвен» с 2002 по 2006 год, за это время он не сыграл ни одного матча за клуб, выступая за команды разных возрастов.

После двадцати одного тура «Херенвен» занимает восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Голландии, отставая от лидирующего «Аякса» на двадцать одно очко.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Херенвен, Лассе Шоне
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
Юбилей Месси омрачили: «Севилья» прихлопнула «Барселону» в первом полуфинале Кубка Короля
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
«Манчестер Сити» имеет самый низкий трансферный баланс в Европе за пять лет
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов
«Манчестер Сити» станет чемпионом АПЛ – у команды Гвардиолы не осталось конкурентов