Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тен Хаг исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ

10 Февраля 2021, 12:17,

Атакующий полузащитник Куинси Промес, которого стремится подписать московский «Спартак», не попал в заявку амстердамского «Аякса» на поединок 1/4 финала Кубка Голландии против ПСВ.

Как сообщает De Telegraaf, такое решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг. Специалист больше не заинтересован в услугах 29-летнего вингера.

Ранее СМИ сообщали, что Промес уже согласовал трудовое соглашение со «Спартаком». Однако клубы пока не могут договориться о деталях трансфера.

В сезоне-2020/2021 Эредивизии Куинси провел 19 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Куинси Промес, Эрик тен Хаг
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
Антоненко: «Головин может заканчивать карьеру, на родине ему уже воздвигли памятник»
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Барселона» чудом не проиграла «Гранаде», но была сильнее в овертайме
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке
«Эвертон» шокировал «МЮ», вырвав ничью в последней атаке