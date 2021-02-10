Тен Хаг исключил Промеса из заявки на матч с ПСВ

Атакующий полузащитник Куинси Промес, которого стремится подписать московский «Спартак», не попал в заявку амстердамского «Аякса» на поединок 1/4 финала Кубка Голландии против ПСВ.

Как сообщает De Telegraaf, такое решение принял главный тренер команды Эрик тен Хаг. Специалист больше не заинтересован в услугах 29-летнего вингера.

Ранее СМИ сообщали, что Промес уже согласовал трудовое соглашение со «Спартаком». Однако клубы пока не могут договориться о деталях трансфера.

В сезоне-2020/2021 Эредивизии Куинси провел 19 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей (один - с пенальти).