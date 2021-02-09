«Заботился о том, смогу ли ходить»: Ван Гинкель рассказал, как восстанавливался от травмы больше двух лет

В средине января полузащитник ПСВ Марко ван Гинкель, права на которого принадлежат «Челси», провёл первый матч за два с половиной года. Футболист рассказал порталу Goal.com о своём длительном восстановлении после травмы крестообразной связки.

«Конечно, был риск завершения карьеры. Особенно на начальном этапе заражения внутри сустава. Через три месяца я реагировал хорошо, но тогда я не думал о том, когда сыграю за ПСВ, «Челси» или кого-то ещё. В тот момент я больше заботился о том, смогу ли я ходить. Футбол не имел для меня значения.

Через шесть недель после операции появилась инфекция, которая коснулась моего колена. Вот почему восстановление заняло так много времени – меня пришлось оперировать ещё раз. Мне объяснили, что такое случается только в одном случае из двухсот.

В нормальном варианте при инфекции ты немного пьёшь антибиотики, и всё в порядке. У меня же было всё плохо – я принимал антибиотики в течение трёх месяцев. Врачам приходилось трижды чистить моё колено. Это были очень тяжёлые времена. Эмоционально и психологически это было сложно. Но я очень позитивный человек, и это наверняка помогло мне», - сказал ван Гинкель.