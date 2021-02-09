Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Заботился о том, смогу ли ходить»: Ван Гинкель рассказал, как восстанавливался от травмы больше двух лет

09 Февраля 2021, 14:17,

В средине января полузащитник ПСВ Марко ван Гинкель, права на которого принадлежат «Челси», провёл первый матч за два с половиной года. Футболист рассказал порталу Goal.com о своём длительном восстановлении после травмы крестообразной связки.

«Конечно, был риск завершения карьеры. Особенно на начальном этапе заражения внутри сустава. Через три месяца я реагировал хорошо, но тогда я не думал о том, когда сыграю за ПСВ, «Челси» или кого-то ещё. В тот момент я больше заботился о том, смогу ли я ходить. Футбол не имел для меня значения.

Через шесть недель после операции появилась инфекция, которая коснулась моего колена. Вот почему восстановление заняло так много времени – меня пришлось оперировать ещё раз. Мне объяснили, что такое случается только в одном случае из двухсот.

В нормальном варианте при инфекции ты немного пьёшь антибиотики, и всё в порядке. У меня же было всё плохо – я принимал антибиотики в течение трёх месяцев. Врачам приходилось трижды чистить моё колено. Это были очень тяжёлые времена. Эмоционально и психологически это было сложно. Но я очень позитивный человек, и это наверняка помогло мне», - сказал ван Гинкель.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, ПСВ, Марко ван Гинкель
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Криштиану Роналду переломил «Интер» в Милане: «Ювентус» выиграл первый матч полуфинала Кубка Италии
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Утечка контракта Месси. Что узнала общественность из трудового соглашения Лео
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Комедия ошибок Алиссона: «Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» на «Энфилде», выбив «красных» из чемпионской гонки
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
Роналду - лучший футболист десятилетия в Европе, Рамос занял второе место
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»
«Арсенал» вдевятером проиграл изначально удачный матч против «Вулверхэмптона»