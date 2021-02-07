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​Овермарс может стать спортивным директором «Барселоны»

07 Февраля 2021, 14:27,

Маркс Овермарс по завершению сезона покинет пост спортивного директора «Аякса» и может занять такую же должность в «Барселоне». Об этом пишет Mundo Deportivo, ссылаясь на главного редактора газеты De Telegraaf Валентийна Дриссена.

Отмечается, что Овермарс может стать спортивным директором «Барселоны», если на выборах президента клуба победит Жоан Лапорта или Тони Фрейша. Что касается третьего кандидата, то Виктор Фонт уже говорил, что его вариантом на эту должность является Йорди Кройф.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса выборы президента «Барселоны» были сдвинуты с января на март.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Аякс, Марк Овермарс
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