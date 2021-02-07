Тренер ПСВ недоволен дисквалификацией вратаря «Аякса» на год за допинг

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт после субботней победы своей команды над «Твенте» со счётом 3:0 прокомментировал годичную дисквалификацию Андре Онана – голкипера «Аякса». Как известно, в организме футболиста обнаружили запрещённое вещество. Онана заявил, что по ошибке принял таблетки своей супруги.

«Дисквалификация Онана на год? Я недоволен решением. В таких ситуациях мне всегда жалко футболиста. Год без футбола за приём лекарства – это очень сурово. В футболе так мало допинга и так много правил, что эту энергию лучше было бы направить в другое русло», - высказался Шмидт в эфире голландского ESPN.