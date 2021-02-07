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Тренер ПСВ недоволен дисквалификацией вратаря «Аякса» на год за допинг

07 Февраля 2021, 00:23,

Главный тренер ПСВ Роджер Шмидт после субботней победы своей команды над «Твенте» со счётом 3:0 прокомментировал годичную дисквалификацию Андре Онана – голкипера «Аякса». Как известно, в организме футболиста обнаружили запрещённое вещество. Онана заявил, что по ошибке принял таблетки своей супруги.

«Дисквалификация Онана на год? Я недоволен решением. В таких ситуациях мне всегда жалко футболиста. Год без футбола за приём лекарства – это очень сурово. В футболе так мало допинга и так много правил, что эту энергию лучше было бы направить в другое русло», - высказался Шмидт в эфире голландского ESPN.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, ПСВ, Роджер Шмидт, Андре Онана
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Комментарии (1)
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Super fanat
07 Февраля 2021, 02:11

Абсолютно несправедливо, учитывая тяжесть содеянного и отсутствие умысла футболиста! Можно дисквалифицировать на пару месяцев, но на год - это слишком сурово. Они просто сломают парню карьеру за малозначимый поступок. Вот так вот, не всё так легко у футболистов, как многие говорят.

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