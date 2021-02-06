​Роббен может завершить карьеру во второй раз из-за травм

Известный футболист Арьен Роббен может завершить карьеру во второй раз. Голландец снял бутсы с гвоздя летом 2020 года, но с тех пор провёл на футбольном поле лишь 44 минуты в двух матчах «Гронингена».

В интервью пресс-службе «Гронингена» Роббен рассказал, что испытывает проблемы с обеими икроножными мышцами. Футболист не исключает окончательного завершения карьеры из-за травм.

«Может быть, мне придётся сказать: «Очень жаль, но я, по крайней мере, сделал всё, что мог». Сейчас мне нужно успокоиться и дать время на заживление травм. Через несколько недель будет больше ясности», - сказал Роббен.