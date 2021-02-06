Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
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​В чемпионате Голландии отменили воскресные матчи

06 Февраля 2021, 17:18,

В голландской Эредивизие отменили все четыре воскресных матча из-за установления красного уровня опасности на фоне ухудшения погодных условий. На всей территории страны ожидается большое количество снега.

В числе четырёх отменённых игр находится противостояние «Аякса» и «Утрехта», а также дуэль «Гронингена» и «Фейеноорда».

В ближайшее время Королевский футбольный союз Голландии обещает сообщить, когда перенесённые матчи будут сыграны.

На сегодняшний день «Аякс» уверенно лидирует в Эредивизие, опережая ближайшего преследователя на семь зачётных баллов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Фейеноорд
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