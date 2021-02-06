​В чемпионате Голландии отменили воскресные матчи

В голландской Эредивизие отменили все четыре воскресных матча из-за установления красного уровня опасности на фоне ухудшения погодных условий. На всей территории страны ожидается большое количество снега.

В числе четырёх отменённых игр находится противостояние «Аякса» и «Утрехта», а также дуэль «Гронингена» и «Фейеноорда».

В ближайшее время Королевский футбольный союз Голландии обещает сообщить, когда перенесённые матчи будут сыграны.

На сегодняшний день «Аякс» уверенно лидирует в Эредивизие, опережая ближайшего преследователя на семь зачётных баллов.