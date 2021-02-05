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​Онана отреагировал на годичную дисквалификацию за допинг

05 Февраля 2021, 16:54,

twitter.com

Голкипер «Аякса» Андре Онана опубликовал в социальных сетях заявление по мотивам своей дисквалификации сроком на один год. Наказание связано с обнаружением в организме футболиста запрещённого вещества.  

Онана написал, что принял лекарство своей жены за аспирин из-за идентичной упаковки. Своё наказание голкипер считает чрезмерным и несоизмеримым с виной.

«Это был результат человеческой ошибки. Все знают, что я веду здоровый образ жизни и всегда был категорически против допинга. Мне не нужно что-то принимать для улучшения своей спортивной карьеры», - написал Онана.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Андре Онана
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