​Онана отреагировал на годичную дисквалификацию за допинг

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05 Февраля 2021, 16:54,
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Голкипер «Аякса» Андре Онана опубликовал в социальных сетях заявление по мотивам своей дисквалификации сроком на один год. Наказание связано с обнаружением в организме футболиста запрещённого вещества.
Онана написал, что принял лекарство своей жены за аспирин из-за идентичной упаковки. Своё наказание голкипер считает чрезмерным и несоизмеримым с виной.
«Это был результат человеческой ошибки. Все знают, что я веду здоровый образ жизни и всегда был категорически против допинга. Мне не нужно что-то принимать для улучшения своей спортивной карьеры», - написал Онана.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аякс, Андре Онана