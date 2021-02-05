​Онана отреагировал на годичную дисквалификацию за допинг

Голкипер «Аякса» Андре Онана опубликовал в социальных сетях заявление по мотивам своей дисквалификации сроком на один год. Наказание связано с обнаружением в организме футболиста запрещённого вещества.

Онана написал, что принял лекарство своей жены за аспирин из-за идентичной упаковки. Своё наказание голкипер считает чрезмерным и несоизмеримым с виной.

«Это был результат человеческой ошибки. Все знают, что я веду здоровый образ жизни и всегда был категорически против допинга. Мне не нужно что-то принимать для улучшения своей спортивной карьеры», - написал Онана.