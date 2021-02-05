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​В «Аяксе» рассказали, откуда в организме Онана взялся допинг

05 Февраля 2021, 14:14,

Global Look Press

В пятницу стало известно о дисквалификации сроком на один год голкипера «Аякса» Андре Онана. Футболист сдал положительную допинг-пробу – в его организме был обнаружен фуросемид.

В заявлении «Аякса» объясняется, откуда в организме Онана взялся допинг. Так, в конце октября Онана почувствовал себя плохо и принял препарат лазимак, который ранее врачи прописывали его жене.  

Как пишет пресс-служба амстердамского клуба, УЕФА признаёт, что Онана не хотел принимать допинг. Однако антидопинговые правила обязывают спортсменов всегда следить за тем, чтобы запрещённые вещества не попадали в организм.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Андре Онана
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
05 Февраля 2021, 14:21

Как то жестковато на год...

0
ингерман
05 Февраля 2021, 14:26

ай я б тебя умника тоже дискнул на год.. надоел уже.. )))

0
ARTUR
05 Февраля 2021, 15:14

ты эти диктаторские замашки бросай )))

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