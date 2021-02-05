​В «Аяксе» рассказали, откуда в организме Онана взялся допинг

В пятницу стало известно о дисквалификации сроком на один год голкипера «Аякса» Андре Онана. Футболист сдал положительную допинг-пробу – в его организме был обнаружен фуросемид.

В заявлении «Аякса» объясняется, откуда в организме Онана взялся допинг. Так, в конце октября Онана почувствовал себя плохо и принял препарат лазимак, который ранее врачи прописывали его жене.

Как пишет пресс-служба амстердамского клуба, УЕФА признаёт, что Онана не хотел принимать допинг. Однако антидопинговые правила обязывают спортсменов всегда следить за тем, чтобы запрещённые вещества не попадали в организм.