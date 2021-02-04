Дорогостоящий новичок «Аякса» по ошибке не попал в заявку на Лигу Европы

Новичок амстердамского «Аякса» Себастьян Алле оказался вне заявки своего клуба на плей-офф Лиги Европы сезона-2020/2021. Об этом рапортует издание BBC Sport.

Во вторник, второго февраля, все участники турнира сдали заявки из 25 игроков. Голландский гранд отправил заявочный лист, однако в нем не оказалось 26-летнего футболиста.

«Мы обсуждаем этот момент с футбольным союзом страны и УЕФА. Хотим понять, как такое могло произойти», - рассказал представитель клуба в интервью BBC Sport.

Алле перебрался в «Аякс» в зимнее трансферное окно. За трансфер Себастьяна амстердамский клуб заплатил лондонскому «Вест Хэму» 22,5 миллиона евро.