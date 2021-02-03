Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
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Полузащитник АЗ Стенгс: «Мы будем бороться за второе место»

03 Февраля 2021, 00:47,


Полузащитник голландского «АЗ Алкмаар» Кэлвин Стенгс высказался о текущем положении команды в Эредивизие после поражения в матче 20-го тура от «Аякса».

«Будет нелегко догнать лидера. Но мы будем бороться за второе место», - заявил он Voetbal International.

В текущем сезоне Стенгс провёл за АЗ в чемпионате Голландии 18 игр, забил пять голов и отдал одну голевую передачу. Клуб из Алкмаара занимает пятое место после 20 туров, отставая от первого места на 13 очков. Следующую игру клуб проведёт 6 февраля в рамках 21 тура Эредивизие в гостях против «Эммена» в 22:00 по московскому времени. 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: АЗ Алкмаар, эредивизие, Кэлвин Стенгс
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