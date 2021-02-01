​Промес оставил загадочную надпись в Instagram

Нападающий «Аякса» Куинси Промес оставил загадочную надпись в «сториз» на своей страничке в Instagram.

«Дорога может измениться, но не миссия», - написал голландский футболист.

Возможно, Промес намекает на своё скорое возвращение в «Спартак», о котором так активно пишут СМИ. Сообщалось, что Куинси может перейти в стан «красно-белых» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

Куинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За этот период голландец провёл более сотни матчей, забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три голевых паса. Голландец стал настоящим любимчиком болельщиков.