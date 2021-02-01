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​Промес оставил загадочную надпись в Instagram

01 Февраля 2021, 18:01,

Евро-Футбол.Ру

Нападающий «Аякса» Куинси Промес оставил загадочную надпись в «сториз» на своей страничке в Instagram.

«Дорога может измениться, но не миссия», - написал голландский футболист.

Возможно, Промес намекает на своё скорое возвращение в «Спартак», о котором так активно пишут СМИ. Сообщалось, что Куинси может перейти в стан «красно-белых» на правах аренды с возможностью дальнейшего выкупа.

Куинси Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год. За этот период голландец провёл более сотни матчей, забил шестьдесят шесть голов и отдал тридцать три голевых паса. Голландец стал настоящим любимчиком болельщиков.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
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