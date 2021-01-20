Турецкий гранд хочет арендовать Промеса

Атакующий полузащитник Куинси Промес, права на которого принадлежат амстердамскому «Аяксу», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом рапортует издание Aslan Arenasi.

По данным источника, заинтересованность в трансфере 29-летнего футболиста проявляет стамбульский «Галатасарай». Турки рассчитывают оформить аренду Промеса до конца сезона. Стороны уже вступили в переговоры.

Ранее сообщалось об интересе к голландскому вингеру со стороны московского «Спартака». В составе «красно-белых» Куинси выступал с 2014-го по 2018-й год.

В текущем сезоне Эредивизии Промес провел 17 матчей и забил шесть голов.