Турецкий гранд хочет арендовать Промеса

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20 Января 2021, 09:57,
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Атакующий полузащитник Куинси Промес, права на которого принадлежат амстердамскому «Аяксу», может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом рапортует издание Aslan Arenasi.
По данным источника, заинтересованность в трансфере 29-летнего футболиста проявляет стамбульский «Галатасарай». Турки рассчитывают оформить аренду Промеса до конца сезона. Стороны уже вступили в переговоры.
Ранее сообщалось об интересе к голландскому вингеру со стороны московского «Спартака». В составе «красно-белых» Куинси выступал с 2014-го по 2018-й год.
В текущем сезоне Эредивизии Промес провел 17 матчей и забил шесть голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Галатасарай, Куинси Промес, Трансферы футбола - зима 2021