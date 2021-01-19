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Промес в центре нового скандала в Голландии, его подставил парикмахер

19 Января 2021, 21:54,

Global Look Press

Полузащитник «Аякса» и потенциальный новичок «Спартака» Куинси Промес оказался в центре нового скандала. Несмотря на строгие карантинные ограничения в Голландии, хавбек вместе с одноклубниками Андре Онана и Закарией Лабьядом посетили парикмахерскую. Этот факт мог остаться тайной, если бы парикмахер не выложил видео с ВИП-клиентами в Интернет. Об этом сообщает De Telegraaf.

Напомним, что неделю назад немецкие парикмахеры выступили с обращением к коллегам, призывая их не нарушать карантин и не обслуживать футболистов, которые играют с аккуратными стрижками, которые практически невозможно сделать в домашних условиях.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес
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