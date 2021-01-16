​Фанаты «Эммена» заклеили ворота, чтобы команда не пропустила

Весьма забавное видео опубликовал в Twitter голландский филиал ESPN. На видео был показан необычный план фанатов «Эммена» по укреплению обороны. Чтобы команда не пропустила, болельщики заклеили ворота. Работнику стадиона пришлось отдирать от рамки ворот некую тёмную ленту.

Стоит сказать, что «Эммен» в текущем розыгрыше Эредивизие до сих ор не отпраздновал ни одной победы. С пятью очками после шестнадцати туров, набранными посредством ничьих, команда замыкает турнирную таблицу.

В субботу в рамках чемпионата Голландии «Эммен» сыграет против «Витесса» на своём поле.