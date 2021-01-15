Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
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Хунтелаар – первый игрок в истории Эредивизи, оформивший дубль после выхода на замену на 89-й минуте

15 Января 2021, 01:03,

Global Look Press

Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар продолжает бить рекорды в 37 лет.

Хунтелаар появился на поле на 89-й минуте матча с «Твенте», к этому моменту счёт был 1:1. За отведенное время возрастной нападающий успел забить два гола и принести победу своей команде со счётом 3:1.

Как сообщает Opta, Хунделаал стал первым игроком в истории чемпионата Голландии, который забил два гола после выхода на замену на 89-й минуте.

Интересно, что сегодня в СМИ появились слухи о возможном возращении голландца в «Шальке», который борется за выживание в немецкой Бундеслиге.

Хунтелаар сыграл четырнадцать матчей за «Аякс» в нынешнем сезоне, забил семь голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Клаас-Ян Хунтелаар
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