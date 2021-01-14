Марко ван Гинкель появился на поле впервые с 2018 года

Полузащитник ПСВ Марко ван Гинкель вышел на замену в концовке матча 16-го тура против АЗ (1:3). Это первое появление голландца почти за 2,5 года в профессиональном матче.

Последний раз до этого Марко выходил на поле 6 мая 2018 года в игре против «Гронингена».

Контракт ван Гинкеля с ПСВ заканчивается летом 2021 года. Полузащитник на данный момент находится в голландском клубе на правах аренды. Права на 28-летнего футболиста принадлежат английскому «Челси». В текущем сезоне ПСВ находится на третьем месте в таблице с 34 набранными очками после 16 туров, отставая от лидера всего лишь на один балл.