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Марко ван Гинкель появился на поле впервые с 2018 года

14 Января 2021, 00:20,

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Полузащитник ПСВ Марко ван Гинкель вышел на замену в концовке матча 16-го тура против АЗ (1:3). Это первое появление голландца почти за 2,5 года в профессиональном матче.

Последний раз до этого Марко выходил на поле 6 мая 2018 года в игре против «Гронингена».

Контракт ван Гинкеля с ПСВ заканчивается летом 2021 года. Полузащитник на данный момент находится в голландском клубе на правах аренды. Права на 28-летнего футболиста принадлежат английскому «Челси». В текущем сезоне ПСВ находится на третьем месте в таблице с 34 набранными очками после 16 туров, отставая от лидера всего лишь на один балл.
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: ПСВ, Марко ван Гинкель, Чемпионат Голландии
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