Чемпионат Голландии. Эредивизие 2020-2021
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Гол Промеса помог «Аяксу» уйти от поражения в матче с ПСВ

10 Января 2021, 20:38,

Global Look Press

В центральном матче 15-го тура Эредивизие сражались лидеры турнира «Аякс» и ПСВ. Гости были удачливее в дебюте и после 20 минут игрового времени вели с перевесом в два гола после дубля Эрана Захави. Амстердамцы всё же отыгрались после метких ударов Куинси Промеса и Антони - 2:2.

«Аякс» продолжает лидировать с отрывом от сегодняшнего соперника в одно очко.

Протокол игры  
Аякс 2:2 ПСВ
    2' Захави Эран (0:1)
    21' Захави Эран (0:2)
(1:2) Промес Куинси 40'    
(2:2) Антони 65'    
Онана Андре Мазрауи Нуссер   81' (Ренсх Девайн (   81') Шуурс Перр Блинд Дэйли Тальяфико Николас Классен Дэви   53' Гравенберх Райан Промес Куинси   81' (Кудус Мохаммед (   81') Антони Лабьяд Закария   46' (Алле Себастьян (   46') Тадич Душан
Запасные: Мартинес Лисандро Стекеленбург Мартен Котарски Доминик Альварес Эдсон Эккеленкамп Юрген Клейбер Шон Тимбер Юррьен
Мвого Ивон Дюмфрис Дензел Тезе Джордан Боскальи Оливье Макс Филипп Ихаттарен Мохаммед   81' (Гутьеррес Эрик (   81') Росарио Пабло Сангаре Ибрахим Гакпо Коди   68' (Томас Райян (   68') Мален Дониэлл   76' (Жуниор Мауро (   76') Захави Эран   81'   82' (Мадуэке Нони (   82')
Запасные: Баумгартль Тимо Фиргевер Ник Ван Гинкел Марко Уннерсталл Ларс Мюллер Винсент Файн Адриан Пиру Йоэл
10 января. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры  
Спарта Роттердам 0:2 Фейеноорд
    11' Гертрейда Лютсхарел (0:1)
    90' Йоргенсен Николай (0:2)
Окойе Мадука Абелс Дирк   67'   74' (Сметс Бриан (   74') Бёгелсдейк Том Хейлен Майкл Пинту Мика Оассар Адиль   70'   74' (Фортеш Джеффри (   74') Харрауи Абдау Бургер Ваутер   58' (Мейнанс Свен (   58') Энгельс Марио Дуарте Дерой   46' (Хархаух Реда (   46') Тай Леннарт   84' (Гравенберх Данзел (   84')
Запасные: Дуарте Ларос Delano Vianello Фабри Майкл Мейерс Арон Ван Лир Бенжамин
Марсман Ник Гертрейда Лютсхарел Спайич Урош   46' (Боттегин Эрик (   46') Сенеси Маркос Маласиа Тирелл Тоорнстра Йенс Фер Лерой Димерс Марк Бергёйс Стивен Пратто Лукас   71' (Йоргенсен Николай (   71') Синистерра Луис   65' (Хапс Ридгесиано (   65')
Запасные: Линссен Брайан Троос Тейн Ван Бик Свен Нарсинг Лусиано Тен Хове Рамон Верманн Йорди Ниукоп Барт Джонстон Джордж
10 января. Стадион "Спарта".
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Аякс, ПСВ, Куинси Промес
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