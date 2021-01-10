Гол Промеса помог «Аяксу» уйти от поражения в матче с ПСВ

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10 Января 2021, 20:38,
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В центральном матче 15-го тура Эредивизие сражались лидеры турнира «Аякс» и ПСВ. Гости были удачливее в дебюте и после 20 минут игрового времени вели с перевесом в два гола после дубля Эрана Захави. Амстердамцы всё же отыгрались после метких ударов Куинси Промеса и Антони - 2:2.
«Аякс» продолжает лидировать с отрывом от сегодняшнего соперника в одно очко.
Протокол игры
|2' Захави Эран (0:1)
|21' Захави Эран (0:2)
|(1:2) Промес Куинси 40'
|(2:2) Антони 65'
Онана Андре • Мазрауи Нуссер 81' ( Ренсх Девайн ( 81') • Шуурс Перр • Блинд Дэйли • Тальяфико Николас • Классен Дэви • 53'Гравенберх Райан • Промес Куинси 81' ( Кудус Мохаммед ( 81') • Антони • Лабьяд Закария 46' ( Алле Себастьян ( 46') • Тадич Душан
Запасные: Мартинес Лисандро • Стекеленбург Мартен • Котарски Доминик • Альварес Эдсон • Эккеленкамп Юрген • Клейбер Шон • Тимбер Юррьен
Мвого Ивон • Дюмфрис Дензел • Тезе Джордан • Боскальи Оливье • Макс Филипп • Ихаттарен Мохаммед 81' ( Гутьеррес Эрик ( 81') • Росарио Пабло • Сангаре Ибрахим • Гакпо Коди 68' ( Томас Райян ( 68') • Мален Дониэлл 76' ( Жуниор Мауро ( 76') • Захави Эран 81' 82' ( Мадуэке Нони ( 82')
Запасные: Баумгартль Тимо • Фиргевер Ник • Ван Гинкел Марко • Уннерсталл Ларс • Мюллер Винсент • Файн Адриан • Пиру Йоэл
10 января. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
Протокол игры
|11' Гертрейда Лютсхарел (0:1)
|90' Йоргенсен Николай (0:2)
Окойе Мадука • Абелс Дирк 67' 74' ( Сметс Бриан ( 74') • Бёгелсдейк Том • Хейлен Майкл • Пинту Мика • Оассар Адиль 70' 74' ( Фортеш Джеффри ( 74') • Харрауи Абдау • Бургер Ваутер 58' ( Мейнанс Свен ( 58') • Энгельс Марио • Дуарте Дерой 46' ( Хархаух Реда ( 46') • Тай Леннарт 84' ( Гравенберх Данзел ( 84')
Запасные: Дуарте Ларос • Delano Vianello • Фабри Майкл • Мейерс Арон • Ван Лир Бенжамин
Марсман Ник • Гертрейда Лютсхарел • Спайич Урош 46' ( Боттегин Эрик ( 46') • Сенеси Маркос • Маласиа Тирелл • Тоорнстра Йенс • Фер Лерой • Димерс Марк • Бергёйс Стивен • Пратто Лукас 71' ( Йоргенсен Николай ( 71') • Синистерра Луис 65' ( Хапс Ридгесиано ( 65')
Запасные: Линссен Брайан • Троос Тейн • Ван Бик Свен • Нарсинг Лусиано • Тен Хове Рамон • Верманн Йорди • Ниукоп Барт • Джонстон Джордж
10 января. Стадион "Спарта".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Аякс, ПСВ, Куинси Промес