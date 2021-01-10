Гол Промеса помог «Аяксу» уйти от поражения в матче с ПСВ

В центральном матче 15-го тура Эредивизие сражались лидеры турнира «Аякс» и ПСВ. Гости были удачливее в дебюте и после 20 минут игрового времени вели с перевесом в два гола после дубля Эрана Захави. Амстердамцы всё же отыгрались после метких ударов Куинси Промеса и Антони - 2:2.

«Аякс» продолжает лидировать с отрывом от сегодняшнего соперника в одно очко.