Ван Нистелрой с 1 июня возглавит вторую команду ПСВ

Известный в прошлом нападающий Руд ван Нистелрой с первого июля возглавит вторую команду ПСВ.

«Мне нравится работать с командой каждый день. Я сознательно выбрал этот путь и сейчас понял, что профессия мне идеально подходит. Я люблю делиться своими футбольными мыслями с другими. Пришло время сделать шаг вперед. Цель второй команды ПСВ ясна – подготовить как можно больше игроков. Надеюсь, что мне удастся справиться с этим», - цитирует 44-летнего специалиста пресс-служба клуба.

Ван Нистелрой ранее работал в команде ПСВ до 19 лет. Помимо этого, Руд являлся помощником Франка де Бура в сборной Голландии.