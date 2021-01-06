Чемпионат Голландии. Эредивизие 2019-2020
Сделать ставку
﻿
1

Ван Нистелрой с 1 июня возглавит вторую команду ПСВ

06 Января 2021, 22:59,

Instagram

Известный в прошлом нападающий Руд ван Нистелрой с первого июля возглавит вторую команду ПСВ.

«Мне нравится работать с командой каждый день. Я сознательно выбрал этот путь и сейчас понял, что профессия мне идеально подходит. Я люблю делиться своими футбольными мыслями с другими. Пришло время сделать шаг вперед. Цель второй команды ПСВ ясна – подготовить как можно больше игроков. Надеюсь, что мне удастся справиться с этим», - цитирует 44-летнего специалиста пресс-служба клуба.

Ван Нистелрой ранее работал в команде ПСВ до 19 лет. Помимо этого, Руд являлся помощником Франка де Бура в сборной Голландии.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Руд Ван Нистелрой
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Куман опозорился, выгнав Суареса из «Барселоны»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
Дубль Роналду помог «Ювентусу» разобраться с «Удинезе»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
«Реал» так и не смог вырвать победу в матче с «Эльче»
С Новым годом 2021!
С Новым годом 2021!
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»
Клопп: «Я слышал, что за последние два года «МЮ» пробил больше пенальти, чем мои футболисты за пять с половиной сезонов»