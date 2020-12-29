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Гётце: «Трансфер в «Баварию» не был ошибкой»

29 Декабря 2020, 11:25,

УЕФА

Атакующий полузащитник ПСВ Марио Гётце вспомнил о своем трансфере из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию» в 2013-м году.

«Если оглянуться назад, думаю, я бы мог остаться в «Боруссии» подольше, однако случился трансфер в «Баварию». Я не считаю этот переход ошибкой. Тогда мне хотелось бросить себе вызов, познакомиться с философией Хосепа Гвардиолы», - передает слова 28-летнего футболиста издание AD.

Контракт Гётце с клубом из Эйндховена рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне чемпионата Голландии Марио сыграл восемь матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Гётце
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