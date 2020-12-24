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Ван дер Сар: «Аякс» равняется на «Баварию», «Барселону» и «Реал»

24 Декабря 2020, 23:20,

twitter.com

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал о целях клуба.

«Я понимаю, что многие голландские клубы могут нам завидовать. У нас много сильных игроков, большие спонсоры и всегда полный стадион. Это всё здорово, но мы хотим становиться лучше. Мы равняемся на «Баварию», «Барселону» и «Реал». Хотим чаще испытываться эмоции от успеха, как это было в 2018/19 году.

Многие говорят, что из-за пандемии зарплаты футболистов и цены на них снизятся. Для нас это хорошо, потому что мы сможем удерживать сильных игроков. Мы стремимся создать сильнейшую команду в мире», - цитирует бывшего голкипера «Манчестер Юнайтед» ad.nl.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Эдвин Ван Дер Сар
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