Тен Хаг: «Промес невиновен, пока не доказано обратное»

Рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался в поддержку полузащитника команды Куинси Промеса, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Куинси невиновен, пока не доказано обратное. На нас влияет то, что происходит: на меня, на его одноклубников. Промес заявил, что невиновен. Поэтому мы будем его поддерживать», - приводит слова специалиста издание De Telegraaf.

Ранее в СМИ появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Куинси провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей (один - с пенальти).