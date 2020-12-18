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Тен Хаг: «Промес невиновен, пока не доказано обратное»

18 Декабря 2020, 10:31,

Global Look Press

Рулевой амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг высказался в поддержку полузащитника команды Куинси Промеса, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Куинси невиновен, пока не доказано обратное. На нас влияет то, что происходит: на меня, на его одноклубников. Промес заявил, что невиновен. Поэтому мы будем его поддерживать», - приводит слова специалиста издание De Telegraaf.

Ранее в СМИ появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.

В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Куинси провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей (один - с пенальти).
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Куинси Промес, Эрик тен Хаг
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