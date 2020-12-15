​Промеса освободили после ареста, футболист остаётся под подозрением

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15 Декабря 2020, 19:41,
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Нападающий «Аякса» Куинси Промес был освобождён после воскресного ареста, сообщает Voetbal International. При этом футболист остаётся под следствием – его подозревают в нанесении ножевых ранений, что случилось ещё летом.
Куинси Промес прекрасно известен российским болельщикам по выступлениям за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После четырёх лет в московском клубе голландец перешёл в «Порту», а в 2019 году стал игроком «Аякса».
В сезоне 2020/2021 Промес провёл за «Аякс» семнадцать матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и отдал один результативный пас.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Аякс, Куинси Промес
tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!
ЕФ!
"После четырёх лет в московском клубе голландец перешёл в «Порту»". - Может в "Севилью"?
... "После четырёх лет в московском клубе (голландец) перешёл в «Порту»" - это про Зе Луиша.
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Алексей, хватит заставлять родственников писать (дописывать) статьи за вас. :)))