​Промеса освободили после ареста, футболист остаётся под подозрением

Нападающий «Аякса» Куинси Промес был освобождён после воскресного ареста, сообщает Voetbal International. При этом футболист остаётся под следствием – его подозревают в нанесении ножевых ранений, что случилось ещё летом.

Куинси Промес прекрасно известен российским болельщикам по выступлениям за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После четырёх лет в московском клубе голландец перешёл в «Порту», а в 2019 году стал игроком «Аякса».

В сезоне 2020/2021 Промес провёл за «Аякс» семнадцать матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и отдал один результативный пас.