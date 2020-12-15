Чемпионат Голландии. Эредивизие 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

​Промеса освободили после ареста, футболист остаётся под подозрением

15 Декабря 2020, 19:41,

Global Look Press

Нападающий «Аякса» Куинси Промес был освобождён после воскресного ареста, сообщает Voetbal International. При этом футболист остаётся под следствием – его подозревают в нанесении ножевых ранений, что случилось ещё летом.

Куинси Промес прекрасно известен российским болельщикам по выступлениям за «Спартак» с 2014 по 2018 год. После четырёх лет в московском клубе голландец перешёл в «Порту», а в 2019 году стал игроком «Аякса».

В сезоне 2020/2021 Промес провёл за «Аякс» семнадцать матчей в чемпионате и Лиге чемпионов. В них нападающий записал на свой счёт пять голов и отдал один результативный пас.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Куинси Промес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (3)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Вольнов Николай
15 Декабря 2020, 21:04

tgtennis.com - Реально крутой сайт с прогнозами, три месяца беру матчи у них. Даже букмекеры начали резать счёта, видимо что-то заподозрили. Не дадим букам спокойной жизни!

0
odessa83234
15 Декабря 2020, 20:24

ЕФ!
"После четырёх лет в московском клубе голландец перешёл в «Порту»". - Может в "Севилью"?

0
odessa83234
15 Декабря 2020, 20:39

... "После четырёх лет в московском клубе (голландец) перешёл в «Порту»" - это про Зе Луиша.
.
Алексей, хватит заставлять родственников писать (дописывать) статьи за вас. :)))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»