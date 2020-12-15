Чемпионат Голландии. Эредивизие 2019-2020
Сделать ставку
﻿
0

​«Фейеноорд» назвал имя тренера, который сменит Адвокаата

15 Декабря 2020, 15:05,

Global Look Press

Голландский «Фейеноорд» объявил имя тренера, который примет команду летом. Им станет достаточно молодой 42-летний специалист Арне Слот, который в последнее время возглавлял «АЗ Алкмаар», поставил там атакующий футбол и добивался хороших результатов. Контракт Слота будет рассчитан на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

На тренерском мостике «Фейеноорда» Слот сменит прекрасно знакомого российским болельщикам Дика Адвокаата. В прошлом месяце тренер объявил, что по окончанию сезона завершит свою карьеру.

После двенадцати туров чемпионата Голландии «Фейеноорд» занимает третье место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фейеноорд, Арне Слот, Дик Адвокаат
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
«Парма» с Эрнани не без помощи удачи отобрала очки у «Милана»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов: «Барселона» сыграет с «ПСЖ»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»
Пятёрочка выручает! «Краснодар» воспользовался комедией ошибок «Локомотива»