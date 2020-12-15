​«Фейеноорд» назвал имя тренера, который сменит Адвокаата

Голландский «Фейеноорд» объявил имя тренера, который примет команду летом. Им станет достаточно молодой 42-летний специалист Арне Слот, который в последнее время возглавлял «АЗ Алкмаар», поставил там атакующий футбол и добивался хороших результатов. Контракт Слота будет рассчитан на два сезона с возможностью продления ещё на один год.

На тренерском мостике «Фейеноорда» Слот сменит прекрасно знакомого российским болельщикам Дика Адвокаата. В прошлом месяце тренер объявил, что по окончанию сезона завершит свою карьеру.

После двенадцати туров чемпионата Голландии «Фейеноорд» занимает третье место в турнирной таблице.