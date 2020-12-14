«Аякс» прокомментировал арест Промеса

Представители амстердамского «Аякса» отреагировали на арест атакующего полузащитника команды Куинси Промеса. Голландец был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Плохая новость. Однако если тебя в чем-то обвиняют, это не значит, что ты действительно виноват. Пока слишком рано делать выводы», - приводит слова представителя клуба издание Fox Sports Netherlands.

Ранее в прессе появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.

В текущем сезоне Эредивизии Куинси провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.