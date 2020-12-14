«Аякс» прокомментировал арест Промеса

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14 Декабря 2020, 11:59,
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Представители амстердамского «Аякса» отреагировали на арест атакующего полузащитника команды Куинси Промеса. Голландец был задержан по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.
«Плохая новость. Однако если тебя в чем-то обвиняют, это не значит, что ты действительно виноват. Пока слишком рано делать выводы», - приводит слова представителя клуба издание Fox Sports Netherlands.
Ранее в прессе появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.
В текущем сезоне Эредивизии Куинси провел 12 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аякс, Куинси Промес