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Агент: «Промеса не было на месте происшествия»

13 Декабря 2020, 22:50,

LiveSport.Ru

Адвокат нападающего «Аякса» Куинси Промеса Манон Алмоес опроверг информацию о том, голландский футболист был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Промеса не было на месте события во время инцидента. Сейчас Куинси полностью сотрудничает со следствием», - цитирует Алмоеса NOS.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.

28-летний голландец с 2014 по 2018 годы выступал за московский «Спартак», а затем перешёл в испанскую «Севилью» за двадцать один миллион евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Куинси Промес
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