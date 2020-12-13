Агент: «Промеса не было на месте происшествия»

Адвокат нападающего «Аякса» Куинси Промеса Манон Алмоес опроверг информацию о том, голландский футболист был арестован по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

«Промеса не было на месте события во время инцидента. Сейчас Куинси полностью сотрудничает со следствием», - цитирует Алмоеса NOS.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что жертвой ножевого ранения стал двоюродный брат Промеса, получивший удар ножом в область ноги.

28-летний голландец с 2014 по 2018 годы выступал за московский «Спартак», а затем перешёл в испанскую «Севилью» за двадцать один миллион евро.