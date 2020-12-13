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Пресс-атташе «Аякса»: «Промес не появился на сегодняшней тренировке, но пока рано о чем-то говорить»

13 Декабря 2020, 21:40,

Global Look Press

Пресс-атташе «Аякса» ответил на вопрос о ситуации с нападающим клуба Куинси Промесом.

«Он не появился на сегодняшней тренировке. Это досадная проблема. Но вы должны понимать, что обвинение в чем-то не означает, что вы это сделали. Поэтому пока что рано говорить о чем-то», - цитирует пресс-атташе голландского клуба Telegraaf.

Напомним, что сегодня появилась информация о том, что экс-футболист московского «Спартака» арестован по подозрению в причастности к нанесению серьезного ножевого ранения.

28-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл семнадцать матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аякс, Куинси Промес
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