Пресс-атташе «Аякса»: «Промес не появился на сегодняшней тренировке, но пока рано о чем-то говорить»

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13 Декабря 2020, 21:40,
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Пресс-атташе «Аякса» ответил на вопрос о ситуации с нападающим клуба Куинси Промесом.
«Он не появился на сегодняшней тренировке. Это досадная проблема. Но вы должны понимать, что обвинение в чем-то не означает, что вы это сделали. Поэтому пока что рано говорить о чем-то», - цитирует пресс-атташе голландского клуба Telegraaf.
Напомним, что сегодня появилась информация о том, что экс-футболист московского «Спартака» арестован по подозрению в причастности к нанесению серьезного ножевого ранения.
28-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл семнадцать матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну голевую передачу.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аякс, Куинси Промес