Тёмная сторона бывшего спартаковца: Промес не первый раз нарушает закон

Нападающий амстердамского «Аякса» Куинси Промес может ближайшие четыре года провести за решеткой. Экс-игрок «Спартака» ещё летом устроил «поножовщину», но арестовали его только сейчас. Голландские болельщики не удивлены – Промес не первый раз имеет проблемы с законом. Самое интересно, что в России Куинси был дисциплинирован, зато в Европе у него несколько раз «сносило башню». Рассказываем о «подвигах» Промеса.

Утром 13 декабря в дом Куинси Промеса заявилась полиция. Они арестовали футболиста сборной Голландии, предъявив ему обвинение в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Ещё месяц назад во время семейной вечеринки у Промеса случился конфликт с одним из родственников. Куинси потерял контроль над собой и ударил его ножом в ногу. Пострадавший вызвал полицию, которая зафиксировала ножевое ранение.

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Возникает вопрос – почему же Промеса сразу не арестовали на месте преступления? Пока что голландские правоохранители не могут дать ответ на это. Футбольные болельщики уже начали активно обсуждать в твиттере, что в дело вмешались первые лица «Аякса». Дело в том, что у амстердамского клуба осенью был невероятно плотный календарь, и потеря Промеса могла бы серьёзно ударить по команде.

Однако пресс-атташе полиции Джелмер Геердс уверенно отрицает подобные слухи: «Мы получили информацию о инциденте месяц назад, после чего начали проводить детальное расследование. В ходе него мы установили личность подозреваемого, после чего арестовали его».

Уголовный кодекс Нидерландов подразумевает наказание на нанесение тяжкого вреда здоровью до четырёх лет лишения свободы. В настоящий момент Промес находится под стражей. Срок его ареста – три дня, после чего будет выбрана мера пресечения. Голландские СМИ утверждают, что Промес сможет выйти под залог.

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Болельщики «Аякса» совершенно не удивлены подобному поведению Промеса. Многие вспомнили о том, что во время первой волны пандемии коронавируса, когда все сидели по домам, Промес выкладывал видео в соцсетях, как он благополучно нарушает режим самоизоляции.

Кроме того, одним из близких друзей нападающего «Аякса» является рэпер Ritchy E, которого ранее обвиняли в убийстве и насильственных действиях.

Летом 2018 года Куинси Промес сутки провёл за решеткой за то, что избил свою жену во время отдыха на острове Ибица. Жена отказалась давать показания против своего супруга, так что до возбуждения уголовного дела не дошло.

Прошло всего несколько месяцев, как Промес вновь оказался задержан испанскими полицейскими. На сей раз голландец был пьяным за рулем. Тест на алкоголь показал, что в крови Промеса норма была превышена более чем в два раза. Полицейские конфисковали автомобиль и выписали Квинси солидный штраф.

Но всё это, конечно, детский лепет на фоне обвинений в нанесении ножевых ранений. «Аякс» пока не делал официальных заявлений, но, кажется, футбольная карьера Промеса близка к завершению.

Максим МАЛЮКОВ