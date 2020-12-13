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​Хунтелаар: «Думаю, это последний сезон в моей карьере»

13 Декабря 2020, 00:43,

Global Look Press

Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар в субботнем матче против «ПЕК Зволле» открыл счёт и помог своей команде крупно победить c результатом 4:0. После игры 37-летний форвард поговорил по поводу своего будущего и анонсировал завершение карьеры.

«Не думаю ли я о завершении карьеры? В последнее время немного думаю. Я обдумывал это в течение последнего месяца. Финиш приближается. Думаю, что это мой последний сезон. Я с радостью буду продолжать играть до конца сезона.

Что будет дальше? Сначала перерыв, несколько месяцев проведу дома с семьёй», - рассказал Хунтелаар в интервью FOX Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Аякс, Клаас-Ян Хунтелаар
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