​Хунтелаар: «Думаю, это последний сезон в моей карьере»

Нападающий «Аякса» Клаас-Ян Хунтелаар в субботнем матче против «ПЕК Зволле» открыл счёт и помог своей команде крупно победить c результатом 4:0. После игры 37-летний форвард поговорил по поводу своего будущего и анонсировал завершение карьеры.

«Не думаю ли я о завершении карьеры? В последнее время немного думаю. Я обдумывал это в течение последнего месяца. Финиш приближается. Думаю, что это мой последний сезон. Я с радостью буду продолжать играть до конца сезона.

Что будет дальше? Сначала перерыв, несколько месяцев проведу дома с семьёй», - рассказал Хунтелаар в интервью FOX Sports.