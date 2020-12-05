«Аякс» объявил о продлении контракта с Тальяфико

Аргентинский защитник Николас Тальяфико поставил подпись под новым трудовым соглашением с амстердамским «Аяксом», рапортует пресс-служба клуба. Стороны продлили сотрудничество до середины 2023-го года.

Ранее сообщалось о возможном переезде 28-летнего футболиста в английскую Премьер-лигу. Заинтересованность в услугах Николаса проявляют лондонские «Арсенал» и «Челси», а также «Манчестер Сити».

Тальяфико защищает цвета амстердамского клуба с 2018-го года. В текущем сезоне чемпионата Голландии футболист провел семь поединков, отметившись результативной передачей.