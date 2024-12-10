Дортмундская «Боруссия» лишилась одного из своих игроков обороны. Как сообщает пресс-служба «шмелей», не поможет команде в ближайшие недели, а может быть и месяцы Никлас Зюле. Он травмировал лодыжку.

«Это та же травма, что и была у него ранее. Мы решим, что делать дальше. Но дело в том, что выздоровление займёт некоторое время», — приводит слова Шахина пресс‑служба «Боруссии».

Ранее Зюле в этом сезоне уже пропускал несколько недель из-за проблем с лодыжкой.

В текущем сезоне «Боруссия» идёт на шестом месте в Бундеслиге с 21 баллом. В Лиге чемпионов положение благоприятное, в среду «шмели» играют против «Барселоны» дома.