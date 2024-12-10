Керимов: «По атакующей игре «Байер» остаётся всё таким же топовым»

Футбольный комментатор Эльвин Керимов высказался о сезоне в исполнении чемпиона Германии, леверкузенского «Байера».

«Постепенно «Байер», наконец, избавился от своей проблемы уязвимой защиты. Всё таки начал удерживать добытое преимущество. Был у них отрезок, когда они месяца полтора упускали преимущество, ведя в счёте. «Байер» в этом сезоне вообще 11 очков потерял, упуская преимущество после того, как в счёте вёл. Если бы они дожимали, как в прошлом году, были бы на первом месте в чемпионате Германии. По атакующей игре «Байер» остаётся всё таким же топовым в числе лучших команд мира. Улучшилась и защита, перед игрой с «Интером» это важно», - делится Керимов для Youtube-канала «Рейтинг букмекеров»

Напомним, что вечером вторника в рамках Лиги чемпионов УЕФА «Байер» примет чемпиона Италии, миланский «Интер». Обе команды идут в первой восьмёрке турнира. Текстовую трансляцию поединка проведёт наш портал.