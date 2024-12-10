Компани упомянул Роналду и Месси, говоря о Мусиале

Известный в прошлом футболист Тони Кроос недавно говорил о зависимости «Баварии» от атакующего полузащитника Джамала Мусиалы. Комментарий на этот счёт дал рулевой мюнхенской команды Венсан Компани.

«Разве «Реал» не зависел от Роналду? Разве «Барселона» не зависела от Месси? У Мусиалы много хороших качеств, поэтому нормально, что он нём так много говорят. Он определённо особенный игрок, он важен для нас», - сказал Компани журналистам.

Во вторник вечером «Бавария» проведёт матч Лиги чемпионов против «Шахтёра». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.