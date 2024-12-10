Нойер принял решение по «Баварии»

Страж ворот мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер определился со своим ближайшим будущим. Об этом рапортует Kicker.

Согласно сведениям источника, 38-летний вратарь решил подписать с немецким грандом новое трудовое соглашение. Срок действия контракта будет рассчитан до середины 2026 года. Действующий контракт между сторонами истекает летом 2025-го.

За мюнхенский коллектив Мануэль выступает с 2011 года. В составе «Баварии» он 11 раз становился чемпионом Германии.

В текущем сезоне Нойер поучаствовал в 19 поединках «Баварии», в которых пропустил 13 мячей. В 12 играх он сохранил свои владения на замке.