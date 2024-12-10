Гюлер может уйти из «Реала» в немецкий топ-клуб

Турецкий талант Арда Гюлер, правами на которого владеет мадридский «Реал», имеет вариант трудоустройства в немецкой Бундеслиге. Об этом рапортует инсайдер Флориан Плеттенберг.

Согласно сведениям источника, заинтересованность в трансфере турецкого полузащитника проявляет леверкузенский «Байер». «Сливочные», в свою очередь, не хотят расставаться с Гюлером в середине сезона, но могут рассмотреть вариант его трансфера следующим летом.

Трансферная стоимость Арды оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 17 поединках, отметившись одним забитым мячом и одной голевой передачей.