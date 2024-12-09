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Компани: «Нойер сломал ребро»

09 Декабря 2024 • 23:07 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани рассказал о травме голкипера Мануэля Нойера.

«У Нойера сломано ребро, в этом году он, скорее всего, не сыграет. Мы ждём его возвращения на поле в январе.

Даниэль Перец? Я бы никогда не сказал ни одному игроку копировать кого-то, Даниэлю нужно играть в свой футбол, он заслужил игровое время. Конечно, мы бы хотели, чтобы Нойер был в строю, но ничего не поделать. Мы не будем вносить никаких изменений в игру из-за смены голкипера», –цитирует Компани пресс-служба клуба.

Нойер получил повреждение во время кубкового матча с «Байером» (0:1), после столкновения с Жереми Фримпонгом голкипера удалили с поля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер Венсан Компани ещё теги
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