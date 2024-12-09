Голкипер «Баварии» Перец: «Нойер – мой кумир»

Голкипер «Баварии» Даниэль Перец лестно высказался о своём одноклубнике Мануэле Нойере.

«Нойер был и остается моим кумиром. Сейчас мы являемся друзьями и мотивируем друг друга становиться лучше, я этому очень рад. Перед матчем с «Хайденхаймом» он прислал мне сообщение и пожелал удачи. Мануэль очень помогает мне своим опытом, давая мне много советов. Выйти на поле первый раз в Бундеслиге – это мечта, которая стала реальностью», - цитирует голкипера сборной Израиля BILD.

Напомним, что Нойер пропустил матч против «Хайденхайма» (4:2) из-за травмы ребра, а в кубковом матче против леверкузенского «Байера» (0:1) легендарный немец был удален.