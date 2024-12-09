Директор «Баварии» сравнил Мусиалу с Месси и Роналду

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался на тему зависимости команды от Джамала Мусиала.

В мюнхенском клубе готовы строить проект вокруг 21-летнего атакующего полузащитника – он может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков в истории «Баварии», если продлит контракт.

«Зависимость от Мусиалы? Вспомните Лионеля Месси в «Барселоне» и Криштиану Роналду в «Реале». Они великолепные игроки, которые могут решать исходы матчей. Мы знаем, что Джамал тоже на это способен. Мы знаем, насколько он прекрасный футболист», – приводит Bayern & Germany слова Эберля.

Действующее соглашение Джамала Мусиалы с «Баварией» рассчитано до 2026 года.