«Хоффенхайм» с «Фрайбургом» поделили очки

В 13-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «Фрайбург».

Якоб Бруун-Ларсен нанес удар головой, и вратарь блестяще парировал - главный момент тайма. После перерыва не мешали Лукасу Хёлеру расстреливать ворота - мимо. Бруун-Ларсен снова на острие, и вратарь выиграл еще одну дуэль. Винченцо Грифо доставил мяч в штрафную, и Маттиас Гинтер с лета вонзил мяч в сетку - 0:1. Пять минут и соперник отыгрался, постарался Том Бишоф.

«Фрайбург» делит пятое место, соперник также пятый, но с конца.