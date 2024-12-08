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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» с «Фрайбургом» поделили очки

08 Декабря 2024 • 21:25 Комментировать
Хоффенхайм
1:1
Фрайбург
окончен

В 13-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «Фрайбург».

Якоб Бруун-Ларсен нанес удар головой, и вратарь блестяще парировал - главный момент тайма. После перерыва не мешали Лукасу Хёлеру расстреливать ворота - мимо. Бруун-Ларсен снова на острие, и вратарь выиграл еще одну дуэль. Винченцо Грифо доставил мяч в штрафную, и Маттиас Гинтер с лета вонзил мяч в сетку - 0:1. Пять минут и соперник отыгрался, постарался Том Бишоф.

«Фрайбург» делит пятое место, соперник также пятый, но с конца.

Протокол игры  
Хоффенхайм1:1Фрайбург
  68'Гинтер Маттиас (0:1)
(1:1) Бишоф Том73'  
Бауманн ОливерЖендрей ВалентенАртур ШавесНсоки СтэнлиПрасс АлександрСтах АнтонСамассеку Диади 72' (Моэрстедт Макс ( 72') Бишоф ТомБруун-Ларсен Якоб 78' (Бериша Мергим ( 78') Крамарич Андрей 72' (Гайгер Деннис ( 72'  81') Гложек Адам 82' (Акпогума Кевин ( 82')
Запасные: Журасек ДавидТабакович ХарисХранак РобинФилипп ЛукаКадержабек Павел
Атуболу НоаКюблер Лукас 69' (Рёль Мерлин ( 69') Гинтер МаттиасЛинхарт ФилиппГюнтер Кристиан 81' (Динкчи Эрен ( 81') Эггештайн МаксимилианХёфлер НиколасДоан РицуГрегорич Михаэль 69' (Розенфельдер Макс ( 69') Патрик Остерхаге  26' 60' (Грифо Винченцо ( 60') Хёлер Лукас 81' (Макенго Жорди ( 81')
Запасные: Сильдийя КильяннМуслия ФлоранХут ЯнникВайсхаупт Ноа
08 декабря. Стадион "Презеро Арена".
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Евро-Футбол.Ру,
Фрайбург Хоффенхайм

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