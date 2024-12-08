«Хоффенхайм» с «Фрайбургом» поделили очки

В 13-м туре чемпионата Германии «Хоффенхайм» принимал «Фрайбург».
Якоб Бруун-Ларсен нанес удар головой, и вратарь блестяще парировал - главный момент тайма. После перерыва не мешали Лукасу Хёлеру расстреливать ворота - мимо. Бруун-Ларсен снова на острие, и вратарь выиграл еще одну дуэль. Винченцо Грифо доставил мяч в штрафную, и Маттиас Гинтер с лета вонзил мяч в сетку - 0:1. Пять минут и соперник отыгрался, постарался Том Бишоф.
«Фрайбург» делит пятое место, соперник также пятый, но с конца.
Протокол игры
|68'Гинтер Маттиас (0:1)
|(1:1) Бишоф Том73'
Бауманн Оливер•Жендрей Валентен•Артур Шавес•Нсоки Стэнли•Прасс Александр•Стах Антон•Самассеку Диади72' (Моэрстедт Макс (72') •Бишоф Том•Бруун-Ларсен Якоб78' (Бериша Мергим (78') •Крамарич Андрей72' (Гайгер Деннис (72') • 81'Гложек Адам82' (Акпогума Кевин (82')
Атуболу Ноа•Кюблер Лукас69' (Рёль Мерлин (69') •Гинтер Маттиас•Линхарт Филипп•Гюнтер Кристиан81' (Динкчи Эрен (81') •Эггештайн Максимилиан•Хёфлер Николас•Доан Рицу•Грегорич Михаэль69' (Розенфельдер Макс (69') •Патрик Остерхаге 26'60' (Грифо Винченцо (60') •Хёлер Лукас81' (Макенго Жорди (81')
Запасные: Сильдийя Кильянн•Муслия Флоран•Хут Янник•Вайсхаупт Ноа
08 декабря. Стадион "Презеро Арена".
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