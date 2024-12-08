«Вольфсбург» трижды отыгрывался у «Майнца» и вырвал победу

Набравшие отличный ход «Вольфсбург» и «Майнц» бились за право оказаться в еврокубковой зоне.
Уже на 11-й минуте гости повели, когда поразил цель Пауль Небель. Вскоре Тьягу Томаш доставил мяч к воротам, голкипер толком не смог перехватить навес, и Мохамед Амура легко забил - 1:1. «Волки» ушли на перерыв в роли догоняющего, пропустив удар Джонатана Буркардта.
На 57-й минуте хозяева отыгрались после автогола Андреаса Ханче-Ольсена. Небель оформил дубль - 2:3, а в концовке «Вольфсбург» ушел от поражения благодаря использованному моменту Йонаса Винда - 3:3. На последней добавленной минуте Максимилиан Арнольд навесил к воротам, и Винд головой вбил мяч в сетку - невероятные 4:3.
«Вольфсбург» уже пятый, соперник - девятый.
Протокол игры
|11'Небель Пауль (0:1)
|(1:1) Эль-Амин Амура Мохамед19'
|39'Буркардт Джонатан (1:2)
|(2:2) Ханче-Ольсен Андреас57'
|66'Небель Пауль (2:3)
|(3:3) Винд Йонас84'
|(4:3) Винд Йонас90'
Грабара Камиль•Фишер Килиан81' (Каминьски Якуб (81') •Вавро Денис•Кулиеракис Костас•Меле Йоаким•Баку Ридле• 21'Дардай Бенсе69' (Герхардт Янник (69') •Арнольд Максимилиан• 22'Виммер Патрик46' (Винд Йонас (46') •Эль-Амин Амура Мохамед69' (Нмеча Лукас (69') •Томаш Тьягу 68'81' (Бехренс Кевин (81')
Центнер Робин•Да Коста Данни5' (Ханче-Ольсен Андреас (5'•Ляйч Максим89') • 90'Бель Штефан•Кор Доминик• 56'Каси Антони85' (Хон Хён-Сок (85') •Мвене Филлипп•Сано Каису•Амири Надим• 43'Небель Пауль85' (Видмер Сильван (85') •Чхэ-Сон Ли II• 45'Буркардт Джонатан
08 декабря. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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