«Вольфсбург» трижды отыгрывался у «Майнца» и вырвал победу

Набравшие отличный ход «Вольфсбург» и «Майнц» бились за право оказаться в еврокубковой зоне.

Уже на 11-й минуте гости повели, когда поразил цель Пауль Небель. Вскоре Тьягу Томаш доставил мяч к воротам, голкипер толком не смог перехватить навес, и Мохамед Амура легко забил - 1:1. «Волки» ушли на перерыв в роли догоняющего, пропустив удар Джонатана Буркардта.

На 57-й минуте хозяева отыгрались после автогола Андреаса Ханче-Ольсена. Небель оформил дубль - 2:3, а в концовке «Вольфсбург» ушел от поражения благодаря использованному моменту Йонаса Винда - 3:3. На последней добавленной минуте Максимилиан Арнольд навесил к воротам, и Винд головой вбил мяч в сетку - невероятные 4:3.

«Вольфсбург» уже пятый, соперник - девятый.