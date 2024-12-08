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«Вольфсбург» трижды отыгрывался у «Майнца» и вырвал победу

08 Декабря 2024 • 19:29 Комментировать
Вольфсбург
4:3
Майнц

Набравшие отличный ход «Вольфсбург» и «Майнц» бились за право оказаться в еврокубковой зоне.

Уже на 11-й минуте гости повели, когда поразил цель Пауль Небель. Вскоре Тьягу Томаш доставил мяч к воротам, голкипер толком не смог перехватить навес, и Мохамед Амура легко забил - 1:1. «Волки» ушли на перерыв в роли догоняющего, пропустив удар Джонатана Буркардта.

На 57-й минуте хозяева отыгрались после автогола Андреаса Ханче-Ольсена. Небель оформил дубль - 2:3, а в концовке «Вольфсбург» ушел от поражения благодаря использованному моменту Йонаса Винда - 3:3. На последней добавленной минуте Максимилиан Арнольд навесил к воротам, и Винд головой вбил мяч в сетку - невероятные 4:3.

«Вольфсбург» уже пятый, соперник - девятый.

Протокол игры  
Вольфсбург4:3Майнц
  11'Небель Пауль (0:1)
(1:1) Эль-Амин Амура Мохамед19'  
  39'Буркардт Джонатан (1:2)
(2:2) Ханче-Ольсен Андреас57'  
  66'Небель Пауль (2:3)
(3:3) Винд Йонас84'  
(4:3) Винд Йонас90'  
Грабара КамильФишер Килиан 81' (Каминьски Якуб ( 81') Вавро ДенисКулиеракис КостасМеле ЙоакимБаку Ридле  21'Дардай Бенсе 69' (Герхардт Янник ( 69') Арнольд Максимилиан  22'Виммер Патрик 46' (Винд Йонас ( 46') Эль-Амин Амура Мохамед 69' (Нмеча Лукас ( 69') Томаш Тьягу  68' 81' (Бехренс Кевин ( 81')
Запасные: Мюллер МариусСванберг МаттиасЭзкан СалихЗесигер Седрик
Центнер РобинДа Коста Данни 5' (Ханче-Ольсен Андреас ( 5'Ляйч Максим 89'  90') Бель ШтефанКор Доминик  56'Каси Антони 85' (Хон Хён-Сок ( 85') Мвене ФиллиппСано КаисуАмири Надим  43'Небель Пауль 85' (Видмер Сильван ( 85') Чхэ-Сон Ли II  45'Буркардт Джонатан
Запасные: Баркок АйменЙенц МорицЗиб АрминдоВерачниг НиколасРисс Лассе
08 декабря. Стадион "Фольксваген-Арена" (Вольфсбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Майнц

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