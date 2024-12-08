«Бавария» сообщила о потере двух игроков

Два футболиста «Баварии» угодили в лазарет по итогам субботнего матча чемпионата Германии против «Хайденхайма». У защитника Альфонсо Дэвиса и вингера Кингсли Комана выявили растяжения мышц бедра. Таковы результаты обследования. Сроки восстановления Дэвиса и Комана не называются.

Напомним, что «Бавария» обыграла «Хайденхайм» на своём поле со счётом 4:2. Следующий матч мюнхенская команда проведёт уже во вторник, 10 декабря, - против украинского «Шахтёра» в Лиге чемпионов.

Отметим, что «Бавария» уверенно лидирует в немецкой Бундеслиге – второй «Айнтрахт» отстаёт на шесть очков.