«Бавария» вывела из обращения номер 5

«Бавария» официально объявила о том, что в клубе больше никогда не будет футболистов с номером 5 на футболке. Мюнхенцы вывели из обращения этот номер в память о легендарном Франце Беккенбауэре.

Беккенбауэр считается одним из лучших защитников в XX веке. За «Баварию» этот футболист выступал в 1964-1977 годах. В составе сборной ФРГ Беккенбауэр выигрывал чемпионаты Европы (1972) и мира (1974).

Франк Беккенбауэр ушёл из жизни 7 января 2024 года.

Отметим, что последним игроком «Баварии», выступавшим под номером 5, был Бенжамен Павар.

«Бавария» уверенно лидирует в чемпионате Германии, опережая второй «Айнтрахт» на шесть очков.