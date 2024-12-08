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«Бавария» рискует потерять вингера до конца года

08 Декабря 2024 • 04:44 Комментировать
Майнц
...
Бавария
14.12 17:30

Футболист «Баварии» Кингсли Коман получил травму в матче Бундеслиги против «Хайденхайма» (4:2).

Француз вышел на замену на 71-й минуте, а на 92-й был вынужден покинуть поле. Как информирует Bild, в «Баварии» опасаются, что из-за растяжения мышцы вингер пропустит три оставшихся поединка в текущем году. 

10 декабря коллектив Венсана Компани сыграет против «Шахтёра» в Лиге чемпионов, а 14 и 20 числа проведёт встречи «Майнцем» и «РБ Лейпцигом» в Бундеслиге.

Кингсли Коман отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами, проведя 19 матчей за мюнхенцев в нынешнем сезоне во всех соревнованиях.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Кингсли Коман

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