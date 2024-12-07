В матче двух «Боруссий» команды набрали по очку

В 13-м туре чемпионата Германии в Гладбахе в более-менее равном матче встретились две «Боруссии».
В первом тайме единственным опасным моментом был удар головой от Марселя Забитцера - минимальный промах. В середине второй половины соперники обменялись голами - Джейми Байно-Гиттенс отличился с игры. Вскоре Паскаль Гросс сфолил у своих ворот на Тиме Кляйндинсте - пенальти. Вратарь прыгнул в угол, а Кевин Штёгер направил мяч по центру - 1:1. В компенсированное время Томаш Чванчара получил два предупреждения подряд, но это никак не сказалось на игре.
Ничья вывела Дортмунд на чистое пятое место, соперник - 11-й.
Протокол игры
|65'Байно-Гиттенс Джейми (0:1)
|(1:1) Штёгер Кевин71'
Николас Мориц•Скалли Джозеф•Итакура Ко•Эльведи Нико•Улльрих Лукас•Райц Рокко90' (Фридрих Марвин (90') •Вайгль Юлиан• 30'Онора Франк89' (Чванчара Томаш (89' 90') • 90'Штёгер Кевин75' (Зандер Филипп (75') •Плеа Алассан75' (Хак Робин (75') •Кляйндинст Тим89' (Нгуму Натан (89')
Запасные: Кьяродия Фабио•Лайнер Штефан•Омлин Йонас•Фукуда Шио
Кобель Грегор•Рюэрсон Юлиан•Зюле Никлас84' (Джан Эмре (84') •Шлоттербек Нико• 47'Бенсебаини Рами•Гросс Паскаль 70'78' (Рейна Джованни (78') •Нмеча Феликс•Байер Максимилиан58' (Мален Дониэлл (58') •Забитцер Марсель•Байно-Гиттенс Джейми•Гирасси Серу
07 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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