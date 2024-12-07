В матче двух «Боруссий» команды набрали по очку

В 13-м туре чемпионата Германии в Гладбахе в более-менее равном матче встретились две «Боруссии».

В первом тайме единственным опасным моментом был удар головой от Марселя Забитцера - минимальный промах. В середине второй половины соперники обменялись голами - Джейми Байно-Гиттенс отличился с игры. Вскоре Паскаль Гросс сфолил у своих ворот на Тиме Кляйндинсте - пенальти. Вратарь прыгнул в угол, а Кевин Штёгер направил мяч по центру - 1:1. В компенсированное время Томаш Чванчара получил два предупреждения подряд, но это никак не сказалось на игре.

Ничья вывела Дортмунд на чистое пятое место, соперник - 11-й.