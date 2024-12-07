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Чемпионат Германии. Бундеслига

В матче двух «Боруссий» команды набрали по очку

07 Декабря 2024 • 22:31 Комментировать
Боруссия М
1:1
Боруссия Д
окончен

В 13-м туре чемпионата Германии в Гладбахе в более-менее равном матче встретились две «Боруссии».

В первом тайме единственным опасным моментом был удар головой от Марселя Забитцера - минимальный промах. В середине второй половины соперники обменялись голами - Джейми Байно-Гиттенс отличился с игры. Вскоре Паскаль Гросс сфолил у своих ворот на Тиме Кляйндинсте - пенальти. Вратарь прыгнул в угол, а Кевин Штёгер направил мяч по центру - 1:1. В компенсированное время Томаш Чванчара получил два предупреждения подряд, но это никак не сказалось на игре.

Ничья вывела Дортмунд на чистое пятое место, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Боруссия М1:1Боруссия Д
  65'Байно-Гиттенс Джейми (0:1)
(1:1) Штёгер Кевин71'  
Николас МорицСкалли ДжозефИтакура КоЭльведи НикоУлльрих ЛукасРайц Рокко 90' (Фридрих Марвин ( 90') Вайгль Юлиан  30'Онора Франк 89' (Чванчара Томаш ( 89'  90'  90') Штёгер Кевин 75' (Зандер Филипп ( 75') Плеа Алассан 75' (Хак Робин ( 75') Кляйндинст Тим 89' (Нгуму Натан ( 89')
Запасные: Кьяродия ФабиоЛайнер ШтефанОмлин ЙонасФукуда Шио
Кобель ГрегорРюэрсон ЮлианЗюле Никлас 84' (Джан Эмре ( 84') Шлоттербек Нико  47'Бенсебаини РамиГросс Паскаль  70' 78' (Рейна Джованни ( 78') Нмеча ФеликсБайер Максимилиан 58' (Мален Дониэлл ( 58') Забитцер МарсельБайно-Гиттенс ДжеймиГирасси Серу
Запасные: Коуту ЯнДюранвилль ЮлиенАзхиль АйманЛюрс ЯнникМайер Александер IIКабар Альмугера
07 декабря. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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