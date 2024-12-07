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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер», «РБ Лейпциг» и «Вердер» добились побед

07 Декабря 2024 • 19:36 Комментировать
Хольштайн Киль
0:2
РБ Лейпциг
окончен

Подошли к концу некоторые матчи 13-го тура чемпионата Германии.

«Байер» достаточно легко дома обыграл «Санкт-Паули» (2:1). К середине первого тайма отличились Флориан Вирц и Джонатан Та. «Хольштайн Киль» ничего не смог противопоставить «РБ Лейпцигу» - 0:2. С игры забил Беньямин Шешко, а с пенальти - Андре Силва. Гол Йенса Стаге позволил «Вердеру» набрать три очка  в гостях у  «Бохума» (1:0). «Айнтрахт» и «Аугсбург» устроили перестрелку во втором тайме - 2:2.

Протокол игры  
Хольштайн Киль0:2РБ Лейпциг
  27'Шешко Беньямин (0:1)
  69'Андре Силва (0:2)
Вайнер Тимон  67'Шульц Марвин  68' 74' (Бернхардссон Александер ( 74'  90') Ивежич МаркоГешвилль МаксРозенбоом ЛассеГигович Армин  36' 62' (Холтби Льюис ( 62') Кнудсен Магнус 46' (Скрибски Стивен ( 46') Ремберг НиколайПорат ФиннМатино Сюто 80' (Пихлер Бенедикт ( 80') Харрис Фил
Запасные: Келати АндуЯворчек ДоминикАрп Янн-ФитеДене ТомасПухач Тымотеуш
Гулачи ПетерХенрихс Бенджамин  83'Зайвальд НиколасОрбан ВиллиГертрейда Лютсхарел 63' (Шлагер Ксавер ( 63') Баумгартнер Кристоф 90' (Faik Sakar ( 90') Вермерен Артур  74' 90' (Кампль Кевин ( 90') Айдара Амаду 63' (Клостерманн Лукас ( 63') Нуса АнтониоШешко Беньямин 63' (Андре Силва ( 63') Опенда Лои  56'
Запасные: Ятта НухаВандервоордт МаартенГебель ВиггоЦингерле Леопольд
07 декабря. Стадион "Holstein Stadion".
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Протокол игры 
Байер Л2:1Санкт-Паули
(1:0) Вирц Флориан 6'  
(2:0) Та Джонатан 21'  
  84' Гилавоги Морган (2:1)
Градецки Лукаш  Тапсоба Эдмон  Та Джонатан  Инкапье Пьеро   28'  Артур I  Паласиос Эсекиэль   60' (Фримпонг Жереми (   60' Джака Гранит  Гарсия Алеш  Гримальдо Алехандро   78' (Террье Мартен (   78' Вирц Флориан   78' (Белосьян Женуэль (   78' Телла Нейтан   87' (Андрих Роберт (   87')
Запасные: Мукиэле Норди  Коварж Матей  Степанов Артём II  Ониэка Францис  Kerim Alajbegovic
Василь Никола  Валь Хауке  Смит Эрик  Немет Давид   89' (Рицка Ларс (   89' Салиакас Манолис   75'   89' (Альберс Андреас (   89' Треу Филипп  Ирвайн Джексон  Бухальфа Карло   79' (Синани Данел (   79' Гилавоги Морган   37'  Афолайян Оладапо   82' (Ахльстранд Эрик (   82' Эггештайн Йоханнес   89' (Джигала Адам (   89'   90')
Запасные: Шмиц Марвин  Мауридес Жуниор  Стевенс Финли  Элсхлягель Эрик
 07 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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Протокол игры 
Бохум0:1Вердер
  56' Стаге Йенс (0:1)
Древес Патрик  Эрманн Тим  Ордец Иван  Бернардо Фернандес  Пасслак Феликс   86' (Гамбоа Кристиан (   86' Беро Матуш  Сиссоко Ибраима   77' (Панневиг Матс (   77' Виттек Максимилиан   29'   72' (Квартенг Мориц-Брони (   72' Миёши Коджи   72' (Де Вит Дани (   72' Хофманн Филипп   78' (Брошински Мориц (   78' Хольтманн Геррит
Запасные: Дашнер Лукас  Машович Эрхан  Хорн Тимо  Лосийя Антони
Цеттерер Михаэль  Штарк Никлас  Фридль Марко  Юнг Антони  Кён Деррик   90' (Деман Оливье (   90' Вайзер Митчелл  Стаге Йенс  Линен Сенне   27'   77' (Грюлль Марко (   77' Шмид Романо   90' (Пипер Амос (   90' Дукш Марвин   77' (Биттенкорт Леонардо (   77' Нжинма Джастин   57' (Бёрк Оливер (   57')
Запасные: Малатини Хулиан  Мио Бакхаус  Альверо Скелли  Хансен-Ороэн Исак
 07 декабря. Стадион "Воновия Рурштадион".
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Протокол игры 
Айнтрахт Фр2:2Аугсбург
(1:0) Экитике Уго 55'  
  61' Титц Филлип (1:1)
  71' Эссанд Самюэль (1:2)
(2:2) Узун Кан 74'  
Трапп Кевин  Кристенсен Расмус  Кох Робин   90'  Теате Артур  Нкунку Нильс   12'   46' (Браун Натаниэль (   46' Тута  Дауд Махмуд   72' (Хёйлунн Оскар (   72' Кнауфф Ансгар   72' (Бахойа Жан Маттео (   72' Шаиби Фарес   72' (Узун Кан (   72' Мармуш Омар  Экитике Уго   90' (Матанович Игорь (   90')
Запасные: Коллинс Ннамди  Сантос Кауа  Гётце Марио  Схири Эльес
Лабрович Недилько  Матсима Крислен  Гоувелеув Джеффри  Шлоттербек Кевен   1'  Вольф Мариус   80' (Бауэр Максимилиан (   80' Якич Кристиян  Кудосу Хенри   67' (Гумни Роберт (   67' Ониика Фрэнк  Реджбекай Элвис   67' (Майер Арне (   67' Эссанд Самюэль  Титц Филлип   79' (Варгас Рубен (   79'   90')
Запасные: Мунье Стив  Кляйн Даниэль  Noahkai Banks  Клод-Морис Алексис
 07 декабря. Стадион "Дойче банк Парк".
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19:50
Актуальная ставка и прогноз на матч Хольштайн Киль — РБ Лейпциг чемпионата Германии — 7 декабря 2024
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