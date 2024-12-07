«Байер», «РБ Лейпциг» и «Вердер» добились побед

Подошли к концу некоторые матчи 13-го тура чемпионата Германии.

«Байер» достаточно легко дома обыграл «Санкт-Паули» (2:1). К середине первого тайма отличились Флориан Вирц и Джонатан Та. «Хольштайн Киль» ничего не смог противопоставить «РБ Лейпцигу» - 0:2. С игры забил Беньямин Шешко, а с пенальти - Андре Силва. Гол Йенса Стаге позволил «Вердеру» набрать три очка в гостях у «Бохума» (1:0). «Айнтрахт» и «Аугсбург» устроили перестрелку во втором тайме - 2:2.