«Байер», «РБ Лейпциг» и «Вердер» добились побед

Подошли к концу некоторые матчи 13-го тура чемпионата Германии.
«Байер» достаточно легко дома обыграл «Санкт-Паули» (2:1). К середине первого тайма отличились Флориан Вирц и Джонатан Та. «Хольштайн Киль» ничего не смог противопоставить «РБ Лейпцигу» - 0:2. С игры забил Беньямин Шешко, а с пенальти - Андре Силва. Гол Йенса Стаге позволил «Вердеру» набрать три очка в гостях у «Бохума» (1:0). «Айнтрахт» и «Аугсбург» устроили перестрелку во втором тайме - 2:2.
Протокол игры
|27'Шешко Беньямин (0:1)
|69'Андре Силва (0:2)
Вайнер Тимон• 67'Шульц Марвин 68'74' (Бернхардссон Александер (74') • 90'Ивежич Марко•Гешвилль Макс•Розенбоом Лассе•Гигович Армин 36'62' (Холтби Льюис (62') •Кнудсен Магнус46' (Скрибски Стивен (46') •Ремберг Николай•Порат Финн•Матино Сюто80' (Пихлер Бенедикт (80') •Харрис Фил
Гулачи Петер•Хенрихс Бенджамин• 83'Зайвальд Николас•Орбан Вилли•Гертрейда Лютсхарел63' (Шлагер Ксавер (63') •Баумгартнер Кристоф90' (Faik Sakar (90') •Вермерен Артур 74'90' (Кампль Кевин (90') •Айдара Амаду63' (Клостерманн Лукас (63') •Нуса Антонио•Шешко Беньямин63' (Андре Силва (63') •Опенда Лои 56'
07 декабря. Стадион "Holstein Stadion".
Протокол игры
|(1:0) Вирц Флориан 6'
|(2:0) Та Джонатан 21'
|84' Гилавоги Морган (2:1)
Градецки Лукаш • Тапсоба Эдмон • Та Джонатан • Инкапье Пьеро • 28'Артур I • Паласиос Эсекиэль 60' ( Фримпонг Жереми ( 60') • Джака Гранит • Гарсия Алеш • Гримальдо Алехандро 78' ( Террье Мартен ( 78') • Вирц Флориан 78' ( Белосьян Женуэль ( 78') • Телла Нейтан 87' ( Андрих Роберт ( 87')
Запасные: Мукиэле Норди • Коварж Матей • Степанов Артём II • Ониэка Францис • Kerim Alajbegovic
Василь Никола • Валь Хауке • Смит Эрик • Немет Давид 89' ( Рицка Ларс ( 89') • Салиакас Манолис 75' 89' ( Альберс Андреас ( 89') • Треу Филипп • Ирвайн Джексон • Бухальфа Карло 79' ( Синани Данел ( 79') • Гилавоги Морган • 37'Афолайян Оладапо 82' ( Ахльстранд Эрик ( 82') • Эггештайн Йоханнес 89' ( Джигала Адам ( 89' ) 90'
Запасные: Шмиц Марвин • Мауридес Жуниор • Стевенс Финли • Элсхлягель Эрик
07 декабря. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
Протокол игры
|56' Стаге Йенс (0:1)
Древес Патрик • Эрманн Тим • Ордец Иван • Бернардо Фернандес • Пасслак Феликс 86' ( Гамбоа Кристиан ( 86') • Беро Матуш • Сиссоко Ибраима 77' ( Панневиг Матс ( 77') • Виттек Максимилиан 29' 72' ( Квартенг Мориц-Брони ( 72') • Миёши Коджи 72' ( Де Вит Дани ( 72') • Хофманн Филипп 78' ( Брошински Мориц ( 78') • Хольтманн Геррит
Запасные: Дашнер Лукас • Машович Эрхан • Хорн Тимо • Лосийя Антони
Цеттерер Михаэль • Штарк Никлас • Фридль Марко • Юнг Антони • Кён Деррик 90' ( Деман Оливье ( 90') • Вайзер Митчелл • Стаге Йенс • Линен Сенне 27' 77' ( Грюлль Марко ( 77') • Шмид Романо 90' ( Пипер Амос ( 90') • Дукш Марвин 77' ( Биттенкорт Леонардо ( 77') • Нжинма Джастин 57' ( Бёрк Оливер ( 57')
Запасные: Малатини Хулиан • Мио Бакхаус • Альверо Скелли • Хансен-Ороэн Исак
07 декабря. Стадион "Воновия Рурштадион".
Протокол игры
|(1:0) Экитике Уго 55'
|61' Титц Филлип (1:1)
|71' Эссанд Самюэль (1:2)
|(2:2) Узун Кан 74'
Трапп Кевин • Кристенсен Расмус • Кох Робин • 90'Теате Артур • Нкунку Нильс 12' 46' ( Браун Натаниэль ( 46') • Тута • Дауд Махмуд 72' ( Хёйлунн Оскар ( 72') • Кнауфф Ансгар 72' ( Бахойа Жан Маттео ( 72') • Шаиби Фарес 72' ( Узун Кан ( 72') • Мармуш Омар • Экитике Уго 90' ( Матанович Игорь ( 90')
Запасные: Коллинс Ннамди • Сантос Кауа • Гётце Марио • Схири Эльес
Лабрович Недилько • Матсима Крислен • Гоувелеув Джеффри • Шлоттербек Кевен • 1'Вольф Мариус 80' ( Бауэр Максимилиан ( 80') • Якич Кристиян • Кудосу Хенри 67' ( Гумни Роберт ( 67') • Ониика Фрэнк • Реджбекай Элвис 67' ( Майер Арне ( 67') • Эссанд Самюэль • Титц Филлип 79' ( Варгас Рубен ( 79' ) 90'
Запасные: Мунье Стив • Кляйн Даниэль • Noahkai Banks • Клод-Морис Алексис
07 декабря. Стадион "Дойче банк Парк".
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