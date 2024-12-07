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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» забила 4 гола одному из аутсайдеров

07 Декабря 2024 • 19:28 Комментировать
Бавария
4:2
Хайденхайм
окончен

В 13-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм».

В дебюте Лерой Сане получил проникающий пас на левый край штрафной и перебросил вратаря с острого угла, в итоге промах. На 18-й минуте после подачи корнера справа Дайо Упамекано без помех головой пробил под правую штангу - 1:0. Альфонсо Дэвис сыграл в пас с одноклубником, оказался сам перед воротами и попал в ближнюю стойку.

Во втором тайме Александр Павлович с разворота стрельнул около правой штанги. Тут же на ровном месте Упамекано слабо отыграл назад на голкипера, Матиас Хонсак перехватил мяч и поразил пустые ворота - 1:1. Вскоре Джамал Мусиала рванул по центру один на один с кипером и попал в левый нижний угол - 2:1. Похожий момент у Майкла Олисе, но здесь голкипер выручил. Вратарь гостей и защитник поочередно приняли на себя опасные удары Мусиалы и Сане. В самой концовке от линии штрафной Леон Горецка нанес удар, и мяч срикошетил в сетку по центру - 3:1. Лео Шенца получил пас в штрафную и выкатил под удар Никласу Доршу - 3:2. Мусиала ответил прорывом со своей половины поля и точным ударом - 4:2.

«Бавария» лидирует с отрывом в шесть очков, соперник - третий с конца.

Протокол игры  
Бавария4:2Хайденхайм
(1:0) Упамекано Дайо18'  
  50'Хонсак Матиас (1:1)
(2:1) Мусиала Джамал56'  
(3:1) Горецка Леон84'  
  85'Дорш Никлас (3:2)
(4:2) Мусиала Джамал90'  
Перец Даниэль  87'Боэ СашаУпамекано ДайоМин-Чжэ КимДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаПавлович Александр 71' (Коман Кингсли ( 71'Лаймер Конрад 90') Геррейру Рафаэл 90' (Ибрагимович Арийон ( 90') Олисе Майкл 71' (Горецка Леон ( 71') Сане ЛеройМюллер Томас 51' (Мусиала Джамал ( 51')
Запасные: Куси-Асаре ЙонаУльрайх СвенДайер ЭрикПавлешич Энтони
Мюллер КевинМайнка ПатрикГимбер Бенедикт 79' (Бек Адриан ( 79') Зирслебен ТимТраоре Омар ХактабФёренбах ЙонасКербер Лука 64' (Бройниг Максимилиан ( 64') Малони ЛеннардШёппнер Ян 71' (Дорш Никлас ( 71') Ваннер Пауль 65' (Конте Сирлорд ( 65') Хонсак Матиас 79' (Шенца Лео ( 79')
Запасные: Келлер ТомасБуш МарнонАйхер ВитусТоеркауф Норман
07 декабря. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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