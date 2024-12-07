«Бавария» забила 4 гола одному из аутсайдеров

В 13-м туре чемпионата Германии «Бавария» принимала «Хайденхайм».

В дебюте Лерой Сане получил проникающий пас на левый край штрафной и перебросил вратаря с острого угла, в итоге промах. На 18-й минуте после подачи корнера справа Дайо Упамекано без помех головой пробил под правую штангу - 1:0. Альфонсо Дэвис сыграл в пас с одноклубником, оказался сам перед воротами и попал в ближнюю стойку.

Во втором тайме Александр Павлович с разворота стрельнул около правой штанги. Тут же на ровном месте Упамекано слабо отыграл назад на голкипера, Матиас Хонсак перехватил мяч и поразил пустые ворота - 1:1. Вскоре Джамал Мусиала рванул по центру один на один с кипером и попал в левый нижний угол - 2:1. Похожий момент у Майкла Олисе, но здесь голкипер выручил. Вратарь гостей и защитник поочередно приняли на себя опасные удары Мусиалы и Сане. В самой концовке от линии штрафной Леон Горецка нанес удар, и мяч срикошетил в сетку по центру - 3:1. Лео Шенца получил пас в штрафную и выкатил под удар Никласу Доршу - 3:2. Мусиала ответил прорывом со своей половины поля и точным ударом - 4:2.

«Бавария» лидирует с отрывом в шесть очков, соперник - третий с конца.