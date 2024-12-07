Без Нойера и Кейна: «Бавария» объявила состав на матч Бундеслиги

В одном из субботних матчей чемпионата Германии «Бавария» будет принимать «Хайденхайм». Главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Перец, Упамекано, Мин-Чжэ, Геррейру, Дэвис, Киммих, Боэ, Павлович, Олисе, Сане, Мюллер.

Отметим, что нападающий «Баварии» Гарри Кейн травмирован, хотя на днях он уже возобновил беговую работу. Вратарь Мануэль Нойер тоже имеет проблемы со здоровьем.

Матч между «Баварией» и «Хайденхаймом» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.