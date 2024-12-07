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Горецка принял решение по будущему

07 Декабря 2024 • 15:38 Комментировать
Бавария
...
Хайденхайм
1 1.09 X 12.50 2 23.00
Через 1 ч. 13 мин.

Полузащитник Леон Горецка не покинет «Баварию» в зимнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, Горецка решил остаться в «Баварии» и завершить сезон с клубом. 29-летний футболист очень мотивирован, и его по-прежнему ценит главный тренер мюнхенцев Венсан Компани.

Интерес к Горецке проявляют такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Наполи». Впрочем, Леон продолжит играть за «Баварию».

Действующий контракт Леона Горецки с «Баварией» рассчитан до середины 2026 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 22 миллиона евро.

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