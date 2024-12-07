Известны планы «Баварии» по Нойеру

Контракт голкипера «Баварии» Мануэля Нойера истекает после завершения сезона.

В недавнем матче Кубка Германии против «Байера» 38-летний капитан мюнхенцев впервые в карьере получил красную карточку, после чего столкнулся с критикой. Встреча завершилась поражением «Баварии» (0:1) и вылетом из турнира.

Несмотря на травмы Нойера и существующую неопределённость, руководство клуба по-прежнему намерено продлить его контракт. В «Баварии» считают, что вероятность ухода ветерана на пенсию следующим летом составляет менее 1%. Боссы мюнхенцев понимают, что Мануэль уже не способен поддерживать планку лучшего вратаря в мире, но достаточно хорош, чтобы отыграть на высоком уровне следующий сезон.